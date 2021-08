FIDI anuncia novas oportunidades em São Paulo

A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) acaba de anunciar novas oportunidades em São Paulo. A gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede pública tem chances para diversas áreas e funções.

As vagas são para Agente Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Analista de Projetos de Inovação e Novos Produtos, Analista de Projetos Sênior, Analista Júnior Sistemas de Informática, Enfermeiro e Técnico de Radiologia. Além das oportunidades regulares, há chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas segundo o órgão, as áreas técnicas exigem registro no Conselho Regional da categoria ativo.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da Fundação na plataforma Gupy, disponível em https://fidi.gupy.io/, para cadastrar seu currículo na posição de interesse. É possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades e enviar o currículo ao Banco de Talentos, caso não encontre uma chance com o seu perfil.

Você Pode Gostar Também:

Sobre o FIDI

Fundada em 1985, a fundação privada sem fins lucrativos é conhecida por reinvestir 100% de seus recursos em assistência médica à população brasileira por meio de soluções de diagnóstico por imagem, atividades de ensino, pesquisa e extensão médico-científica, além de ações sociais e filantrópicas.

Ao todo, o órgão conta com 1.910 colaboradores e um corpo técnico formado por mais de 500 médicos, estando presente em diferentes cidades dos estados de São Paulo e Goiás. A fundação, aliás, é a maior prestadora de serviços de diagnóstico por imagem do SUS, realizando aproximadamente 5 milhões de exames por ano, entre ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, raios-X e densitometria óssea.