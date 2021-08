Fies 2021/2: candidatos pré-selecionados devem complementar inscrição até sexta-feira

Os candidatos pré-selecionados na 2ª edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2021 já podem complementar a inscrição. O MEC divulgou a lista de candidatos pré-selecionados nesta terça-feira, dia 3 de agosto, em chamada única. Desse modo, os participantes já podem conferir o resultado no Portal do Fies.

Conforme o calendário, o prazo complementar a inscrição vai até a próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. O procedimento deve ser feito on-line. Após a complementação, o candidato deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição para análise da documentação, dentro do prazo de cinco dias úteis.

De acordo com o MEC, os candidatos não selecionados são inclusos automaticamente na lista de espera. No entanto, não há um novo ranqueamento, de modo que o candidato deve observar a sua classificação para acompanhar sua possível pré-seleção. O período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera vai do dia 4 ao dia 31 de agosto.

Oferta de vagas do Fies 2021/2

O Fies é um programa que visa o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior privado. Desse modo, é preciso comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos per capta.

Além disso, para participar da 2ª edição do Fies 2021, é pré-requisito que o estudante tenha realizado uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ocorridas entre 2010 e 2020 e obtido a média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Segundo os dados do MEC, estão disponíveis 69 mil vagas para o processo seletivo, as vagas estão distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. Clique aqui e confira o edital na íntegra.

