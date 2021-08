Figueirense-SC 2 x 1 Novorizontino-SP – Pênalti nos acréscimos dá vitória aos catarinenses

Florianópolis, SC, 01 (AFI) – Em jogo bem disputado e com emoção até o fim, Figueirense e Novorizontino duelaram na manhã deste domingo (1), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os paulistas saíram atrás do placar, buscaram o empate, mas foram derrota por 2 a 1 com gol já nos acréscimos.

Com o resultado, o Novorizontino permanece com 19 pontos na vice-liderança do Grupo B, mas pode perder a posição até o fim da rodada. Já o Figueirense se reabilita da derrota no clássico com o Criciúma, por 1 a 0, e vence após dois jogos. Chegou a 13 pontos, ainda na sétima colocação.

O JOGO

Mesmo fora de casa, foi o Novorizontino que propôs mais o jogo e conseguiu alguns escanteios logo no começo da partida. Um deles foi após boa jogada de Danielzinho, aos 12 minutos, que invadiu a área e finalizou forte para defesa do goleiro Rodolfo Castro.

O Figueirense, que focou na marcação e jogadas em velocidade, conseguiu responder aos 20 minutos, quando balançou a rede com Diego Tavares. A arbitragem, entretanto, marcou impedimento.

No minuto seguinte, porém, o gol catarinense saiu. Andrew roubou a bola e cruzou para Giva chutar. Rodrigo Viana até defendeu, mas no rebote Rodrigo Bassani não desperdiçou.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o primeiro a chegar com perigo foi o Figueirense. Aos 13 minutos, Diego Tavares foi acionado pela direita e chutou bem, mas a bola bateu no adversário.

Os catarinenses conseguiram manter posse de bola ofensiva, mas o Novorizontino conseguiu responder aos 32 minutos em chegada de Danielzinho. Ele não finalizou muito bem, mas ganhou escanteio, afastado pela defesa na sequência.

Mas aos 37 minutos, o time paulista conseguiu ser efetivo. Lucas Mendes ficou com o rebote e cruzou com precisão para Guilherme Queiroz, ex-jogador do Figueirense e que entrou no segundo tempo, cabecear firme para o gol.

GOL NO FINALZINHO

O empate deu novo ânimo para a partida e os mandantes levaram perigo aos 43 com cabeçada de Bruno Paraíba e defesa de Rodrigo Viana.

Quando tudo parecida definido, o Figueirense teve um pênalti a seu favor após toque de mão. Bruno Paraíba cobrou bem e fez o segundo gol dos catarinenses aos 46 minutos.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 11ª rodada. No sábado (7), às 17h, o Novorizontino fará um duelo estadual com o Ituano, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No dia seguinte (8), às 11h, o Figueirense visita o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP).