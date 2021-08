Figueirense-SC x Paraná-PR – Figueira busca reabilitação para não perder G4 de vista na Série C

Florianópolis, SC, 15 (AFI) – Apenas uma partida irá fechar as disputas da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (16). Vindo de uma derrota para o lanterna Oeste, o Figueirense tenta se reabilitar para voltar a se aproximar do G4 do Grupo B. Em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, o time catarinense recebe o Paraná, às 20h.

Atualmente com 13 pontos, o Figueirense aparece na sétima colocação da chave e não está muito perto da zona de classificação, afinal o Ituano, quarto colocado tem 21. Já o Paraná não vive uma situação nada boa. Sem vencer há quatro jogos, o time paranaense amarga nona e penúltima colocação, com nove pontos, dentro da zona de rebaixamento.

FIGUEIRENSE

O técnico Jorginho teria duas novidades para armar o time titular do Figueirense. Isso porque, o lateral-esquerdo Renan Luís e o volante Vinícius Kiss cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar à disposição. Porém, o meio-campista sofreu uma luxação no cotovelo do braço direito durante um treino deste começo da semana a passou a ser dúvida.

Além de Vinicius Kiss, o Departamento Médico do Figueirense ainda tem sete jogadores se recuperando de lesões e fora de combate, em sua grande maioria por problemas musculares: Alê Santos, Everton Santos, Edson Henrique, Garré, Lucas Cezane e Mirandinha. Patrick é quem vive a situação mais grave, em recuperação de uma cirurgia no ligamento do joelho.

PARANÁ

Do outro lado, o Paraná tem dois desfalques certos para o duelo. Isso porque, o técnico Silvio Criciúma não poderá contar com o volante Moisés que está suspenso pelo terceiro amarelo e o zagueiro Rômulo Costa, que pediu sua rescisão de contrato durante a semana. Kriguer e Adriano Júnior brigam pela vaga no meio-campo e Vinícius Guarapuava assume a titularidade na defesa.

“É uma sequência muito importante de três jogos. Não digo que definir, mas pode encaminhar uma permanência nossa na Série C. Temos esse confronto direto com a Figueirense e é uma equipe que puxamos para a parte de baixo ad tabela em caso de vitória. Depois temos a partida com o Ituano, que precisamos da vitória, para aí sim ir à Porto Alegre e enfrentar o São José”, disse o volante Kriguer, em entrevista durante a semana.