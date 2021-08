Figueirense-SC x Ypiranga-RS – Canarinho tenta manter liderança isolada e Figueira quer embalar para colar no G4 da Série C

Florianópolis, SC, 27 (AFI) – Depois de vencer o Botafogo-SP, por 2 a 1, longe de seus mandos, o Ypiranga-RS tem mais um desafio fora de casa para se manter isolado na primeira colocação do Grupo A da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste domingo (29), logo às 11h da manhã, o time gaúcho visita o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Com 26 pontos, o Ypiranga tem um retrospecto de oito vitórias, dois empates e apenas três derrotas em 13 jogos, por isso está cada vez mais perto da classificação para a próxima fase. Já o Figueirense vem de duas vitórias – diante de Paraná e Mirassol – e se aproximou do G4 com 19 pontos.

FIGUEIRENSE

Para o duelo, o técnico Jorginho terá uma novidade, dois retornos e por outro lado tem uma dúvida e uma baixa para escalar o time titular do Figueirense. Isso porque, o meia Rodrigo Bassani ficou de fora de alguns treinos desta semana por conta de um incomodo na coxa direita. Ele será reavaliado momentos antes da partida para ver se tem condições de jogo. Já o lateral-esquerdo Renan Luís está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já a boa notícia vinda do Departamento Médico veio com a liberação do meia Garré e do atacante Mirandinha, recuperados de lesões e que estão aptos para voltar a campo. O zagueiro Guilherme Teixeira, por sua vez, sentiu dores musculares e ficou fora contra o Mirassol, mas não preocupa e também retorna.

No mais, a maior novidade será a estreia do lateral-esquerdo Eltinho. Recém chegado do Juventude, o defensor está regularizado junto Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para começar jogando, por conta do desfalque de Renan Luís.

YPIRANGA

Do outro lado, o técnico Júnior Rocha também terá um desfalque certo para armar o time titular do Ypiranga-RS. Isso porque, o lateral-direito Muriel cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Com isso, Diego e John Lennon disputam a titularidade, mas o time titular só será confirmado momentos antes do duelo.

“Será um jogo importante para as nossas ambições dentro do campeonato, por isso precisamos vencer. Sabemos que o Figueirense tem um time qualificado e também precisa do resultado, mas nosso foco são os três pontos. A partida promete emoções”, disse o comandante, em uma análise do jogo deste domingo.