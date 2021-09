Filho de Bolsonaro tatua o rosto do pai no braço e se declara: ‘Muito orgulho e gratidão’

Jair Renan, filho mais novo do presidente da República Jair Bolsonaro, prestou homenagem ao pai e eternizou o rosto dele em sua pele, neste domingo (29).

“Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai e tenho cada vez mais. Eu tenho os olhos do pai e o coração. Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho orgulho do pai e tenho cada vez mais. É muito orgulho, meu pai e gratidão”, escreveu o caçula na legenda.