Filho de Mussum entra na Justiça contra os irmãos após ser excluído da herança

Após descobrir, através de um exame de DNA realizado em 2019, ser filho de Mussum, integrante de “Os trapalhões”, Igor Palhano agora enfrenta uma briga na Justiça com os outros quatro herdeiros do comediante. O cirurgião dentista, de 29 anos, entrou com uma ação para ser inserido no inventário do pai depois dos irmãos dizerem que ele não teria direito à herança. Com isso, os bens dos herdeiros ficam bloqueados até a conclusão do processo.