Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes fala sobre o estado de saúde dos pais

O ator Tarcísio Filho, filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes, falou sobre o estado de saúde dos pais que estão internados em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, com covid-19.

“Dentro do possível, eles estão bem. O pai ele está estabilizado, está bem. Está respondendo bem. Eu fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive. E a mãe está bem mesmo, ela está no quarto. Está com uma tossinha. Vai fazer os exames agora para saber se vai diminuir um pouco a infecção. Já tinha diminuído ontem. Eles estão bem”, disse o ator em entrevista à colunista Patrícia Kogut do jornal O Globo.

Em nota publicada no Instagram de Tarcísio Meira, há uma atualização do estado de saúde dos atores internado devido às complicações após infecção do coronavírus.

“O Tarcísio e Glória seguem Internados mas em situações diferentes,o Tarcísio graças a Deus está evoluindo muito bem aos medicamentos e os médicos estão muito esperançosos. Ele continua intubado para um melhor conforto no tratamento. Já Glória Menezes evolui muito bem, e segundo os médicos já estar perto de receber alta, Muito Obrigado a todos pelas orações e vibrações positivas”, diz o comunicado.