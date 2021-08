Filho faz as pazes e reencontra Joelma após briga por ir morar com o padrasto Ximbinha

A paz finalmente reinou entre Joelma e o filho, Yago Matos. Após romper com o jovem por ele decidir ir morar com o padrasto Ximbinha e a atual mulher dele, a cantora se entendeu com o filho e o encontrou no fim de semana em Belém. Os dois posaram juntos, num clique postado por Yago. Apesar da imagem, ele segue bloqueado pela mãe no Instagram.