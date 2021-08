Filhos de famosos estão entre perfis mais engajados das redes sociais; veja lista

A liderança ficou com ‘Esse Menino’, que viralizou com vídeos sobre a vacinação da Pfizer. Veja ranking!

Segundo levantamento BR Media Group, enviado ao site iG, filhos de famosos estão entre os 10 perfis mais engajados das redes sociais do mês de julho de 2021. Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgínia; Jake Lee, filho de Pyong e Sammy Lee; Apolo Baby, filho de Sthefani Mattos; estão na lista.

A medalha de ouro ficou com Rafael Chalub e seu perfil @essemenino. O influenciador conseguiu 22,66% de engajamento. O hit foi o vídeo sobre vacinação da ‘Pfizer’.

A filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, Maria Alice completa 3 meses de vida na semana que vem, e já possui 22,08% de engajamento. Atualmente, ela (@mariaalice) é a segunda influenciadora mais engajada do país.

O humorista Eddy Jr (@oficialeddy) completa o pódio de melhores engajados. Com 21,9%, ele interage com os seguidores mostrando momentos do cotidiano e dando conselhos para os amigos.