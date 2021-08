Filhos de Gugu param de seguir um ao outro após discordância com herança

Após a polêmica da compra não autorizada do Porsche da filha de Gugu, mais uma capítulo é adicionado a trama que se tornou a partilha da herança do apresentador. Agora os herdeiros deixaram até de se seguir no Instagram por causa discordância de posicionamentos. Marina e João Augusto Liberato já não seguem um ao outro na rede social de compartilhamento de fotos.

As gêmeas Marina e Sofia defendem a mãe do processo movido pela tia, Aparecida Liberato. Já o primogênito está do lado da tia e não acredita que seus pais viviam em uma união estável, o que afasta Rose de uma parcela da herança avaliada em R$ 1 bilhão.

Gugu Liberato morreu em 2019, aos 60 anos, e deixou 75% de seu patrimônio para os filhos e o resto dele para seus sobrinhos.