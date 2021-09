Filmes sobre o fenômeno do Negacionismo: confira!

Filmes sobre o fenômeno do Negacionismo: a lista

O termo “negacionismo” é utilizado em referência à negação de uma afirmação comprovada por meio de pesquisas e de evidências científicas.

Devido à sua ocorrência na atualidade, o tema é frequentemente abordado pelas principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Assim, para que você se prepare adequadamente e adquira repertório sobre o negacionismo, o texto de hoje trouxe uma lista com 5 filmes que abordam esse fenômeno.

Negação

O filme Negação, produzido no ano de 2016, retrata aa história de Deborah Lipstadt, uma pesquisadora, que realiza duras críticas contra David Irving, negacionista que afirma que o Holocausto nunca existiu.

Irving se sente prejudicado com as críticas recebidas e processa a pesquisadora. Assim, a partir do que é previsto pelas leis da Inglaterra, Lipstadt precisa provar a veracidades dos fatos que afirma.

A obra retrata com precisão o fenômeno do negacionismo, sua presença na atualidade e as consequências provocadas por esse fenômeno.

Você Pode Gostar Também:

Cercados

Cercados é um documentário de quase duas horas que retrata os momentos passados por jornalistas que buscavam, em um local próximo ao Palácio da Alvorada, notícias a respeito do que poderia estar acontecendo no Governo Federal.

Ainda, o filme retrata opiniões diversas sobre importantes fenômenos da atualidade, bem como as consequências do negacionismo sobre os mesmos.

O Céu da Meia Noite

O filme O Céu da Meia Noite, produzido pela Netflix, narra a história de um cientista que se encontra no Ártico enquanto astronautas saem da terra em uma missão que objetiva procurar um lugar para acolher a civilização humana, uma vez que a Terra se tornou inabitável.

O cientista provoca diversas reflexões ao longo da obra e se destacam aquelas baseadas nas consequências das ações dos negacionistas sobre a situação do planeta naquele momento.

A Terra é Plana

O documentário A Terra é Plana foi produzido pela Netflix e retrata importantes discussões da atualidade. Dentre as principais, podemos citar as discussões entre negacionistas e cientistas. Ainda, a obra coloca ênfase em um tipo específico de negacionismo: o terraplanismo, ou seja, corrente que afirma que a Terra é plana.