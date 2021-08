Filmes sobre Suzane von Richthofen, com Carla Diaz, têm data de estreia divulgada

Finalmente os filmes ‘A Menina Que Matou Os Pais’ e ‘O Menino Que Matou Meus Pais’ têm data de estreia definida. Os longas contam a história do assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen sob as perspectivas da jovem e do seu namorado, Daniel Cravinhos. A atriz e ex-bbb Carla Diaz interpreta Suzane em ambos os filmes.

Os longas deveriam ter sido lançados no cinema em 2020, mas a pandemia da covid-19 adiou os planos. Agora, em 2021, eles serão disponibilizados no streaming Amazon Prime a partir do dia 24 de setembro.

Os assinantes poderão assistir então os dois longas, que revelam possíveis motivos para os jovens terem cometido o assassinato. Em ‘A Menina Que Matou os Pais’, a culpa recai sob Suzane, que teria manipulado o namorado para juntos realizarem o assassinato. Já em ‘O Menino Que Matou Meus Pais’, Cravinhos assumo o papel de manipulador.