Fim da novela! Time da Série C enfim confirma saída de lateral ex-Grêmio e Ponte Preta

Belém, PA, 02 (AFI) – Depois do presidente já ter confirmado e o jogador ter até se despedido, enfim o Paysandu oficializou a saída do lateral-esquerdo Bruno Collaço, que estava no clube desde 2019 e agora, não faz mais parte do elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C.

Collaço que foi revelado pelo Grêmio e tem passagens pela Ponte Preta, fez 84 partidas com a camisa do Papão. Depois de ser titular absoluto da lateral nas duas últimas temporadas, ele perdeu espaço neste começo de ano. O jovem Diego Matos assumiu a titularidade e, para pior, Bruno sofreu uma lesão em junho. A situação deixou de ser agradável e por isso, foi pedida a rescisão de contrato por parte do jogador.

Há três jogos sem derrota, o Paysandu é o terceiro colocado, com 16 pontos, um do Volta Redonda, que lidera o Grupo A. O próximo desafio é diante do Botafogo-PB, em jogo marcado para domingo, às 18h, fora de casa, no Almeidão.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO PAPÃO:

“A pedido do atleta, o Paysandu Sport Club informa que o contrato do lateral-esquerdo Bruno Collaço foi rescindido nesta segunda-feira (2).

O jogador estava no Estádio Curuzu desde janeiro de 2019. Em três temporadas com a camisa bicolor, disputou 84 partidas e conquistou um bicampeonato paraense.

O clube agradece a Bruno Collaço pelos seus serviços prestados e deseja sucesso ao atleta na sequência da carreira.”