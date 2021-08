Final de semana: confira opções para curtir com o paizão, seja online ou presencial

A capital baiana continua na fase verde devido à redução de casos de covid-19. Consequentemente, eventos com até 300 pessoas estão permitidos, assim como o funcionamento de museus, teatros, praias e parques. Veja quais são os eventos permitidos.

Nesta sexta-feira (6), o toque de recolher será suspenso. A medida havia sido adotada em 18 de fevereiro deste ano.

Já no clima do final de semana, o portal iBahia reuniu em uma lista com vários eventos para os dias 06, 07 e 08 de agosto. Para cada atração presencial, há a descrição das medidas de segurança sanitária que devem ser cumpridas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Confira:

SEXTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO

Nossa Vila – Show de Danniel Vieira

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Diante do cenário pandêmico que estamos vivendo, a Nossa Vila seguem à risca todos os protocolos de segurança da Prefeitura Municipal de Salvador. Dentre as exigências: todos que chegarem ao local têm suas temperaturas aferidas; só entra na vila gastronômica quem estiver usando máscara; é proibido circular sem o uso das mesmas. Não é permitido levantar da mesa para dançar; Só é permitido retirar a máscara no momento em que a pessoa estiver bebendo ou comendo; dispensers de álcool gel estão disponíveis por todos os espaços de uso coletivo; As mesas têm distanciamento de 1,5m.

Boteco do Bela – Show de Sam Oliveira

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Transmissão online do show Alvorada – DuoSense com Sérgio Bahia e Júlio Gomes

Arena de Basquete – Competição 7tosmoke

Local: Praça Central (L1) do Shopping Bela Vista

Nossa Vila – Show de GelaSamba

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Nossa Vila – Show do Forró do Tico

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Boteco do Bela – Show de Amarildo Fire

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Transmissão online do show Elinas & Riane – Com Riane Mascarenhas e Elinas

Arena de Basquete – Circuito Baiano de Basquete 3×3 jogadores sub 23 e adulto masculino

Local: Praça Central (L1) do Shopping Bela Vista

Nossa Vila – Show de Água Fresca

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Nossa Vila – Show de Péricles&Leonardo

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Boteco do Bela – Show de Viny Brasil

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Transmissão online do show Chegou a Hora – Com Mateus Cedro

Arena de Basquete – Circuito Baiano de Basquete 3×3 jogadores sub 23 e adulto masculino

Local: Praça Central (L1) do Shopping Bela Vista