Financiamento da folha de pagamento – como funciona?

A Caixa Econômica Federal é o agente financiador de diversas possibilidades, como automóveis e moradia. Porém, a Caixa informa que é possível solicitar financiamento para suprir o capital de giro da empresa, amparando a folha de pagamento.

?Quem pode contratar a operação?

Conforme informações da Caixa, são elegíveis para contratação dessa modalidade de financiamento empresas, ou conglomerados econômicos, com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), calculada com base no exercício de 2019.

?É possível utilizar o valor para pagamentos de contratos PJ’s ou empregados informais?

Não. A Caixa reforça que apenas empregados formais estão contemplados nesta linha de crédito.

?Posso utilizar o valor para pagamentos de pró-labore?

Sim, desde que seja formalmente empregado, vinculado a empresa e receber salário, com limite de R$ 2.090,00. Caso o valor seja superior, a diferença fica sob a responsabilidade da empresa.

E?ssa linha pode ser utilizada para outra finalidade que não a folha de pagamento?

O recurso será destinado diretamente para a conta salário do seu funcionário,não sendo possível direcionar o valor para outra necessidade.

A empresa deve necessariamente ter convênio de folha de pagamento com o banco?

Você Pode Gostar Também:

Conforme informações oficiais da Caixa, sim. Pois, o crédito será direcionado diretamente para a conta de seus funcionários, a partir do arquivo de folha remetido pela empresa, em pelo menos 3 dias úteis anteriores a data de processamento da folha.

?Se a empresa tiver funcionários que recebam valor superior a R$ 2.090,00, é possível financiá-los também?

Sim. A diferença fica sob a responsabilidade da empresa. O valor da diferença deve estar em conta no processamento da folha, de acordo com as regras da Caixa.

Qual o valor máximo que pode ser contratado?

A Caixa informa que a operação nesta modalidade poderá se repetir em mais um mês, limitado a 2 (dois) financiamentos de folha de pagamento, durante a vigência do programa ou enquanto houver disponibilidade de recursos. O valor máximo de contratação depende das condições de negociação.

No entanto, a Caixa ressalta que durante 60 dias após a data de contratação da operação, a empresa fica impedida de demitir. O prazo fixo é de 36 meses, sendo 06 meses de carência e 30 meses de amortização.

?Qual a taxa da operação?

A taxa de juros será de 0,30725% ao mês (3,75% a.a.). Não há incidência de TAC e IOF sobre o valor contratado.

??Posso usar a linha para o pagamento de férias?

São passíveis de financiamento todas as rubricas que compõem o salário daquele mês, respeitando-se o limite de R$2.090 por funcionário.

Para mais informações sobre esse fianciamento, entre em contato com a Caixa, pois outras linhas de créditos também podem atender a sua necessidade.