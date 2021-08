Fiuk e Margareth Menezes estão no elenco do Show dos Famosos do Domingão com Huck

Um dos quadros que já existiam no Domingão do Faustão e seguirá no programa apresentado por Luciano Huck é o Show dos Famosos. Nessa edição, a competição contará com nove artistas. Nomes como Margareth Menezes e Fiuk disputarão a competição, de acordo com a coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles.