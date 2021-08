Flamengo x Internacional – Em momentos opostos, times escrevem mais um capítulo da rivalidade recente

Rio de Janeiro, RJ, 6 (AFI) – Vivendo momentos opostos na temporada, Flamengo e Internacional irão se encontrar neste domingo, às 18h15, no Maracanã. O Mengão vem embalado com o técnico Renato Gaúcho e soma quatro vitórias seguidas, somente no Brasileirão. Já o Colorado não vence há duas partidas.

O Rubro-negro é o quinto colocado com 24 pontos. Enquanto que o Inter está apenas em em 14° e a três pontos da zona de rebaixamento.

RETORNO DOS TITULARES

Com o placar de 6 a 0 na ida das oitavas de final contra o ABC, Renato Gaúcho optou por colocar o time todo reserva na partida da volta, vencida por 1 a 0. Ou seja, para o duelo contra o Colorado, o time contará com força máxima.

SEM PROBLEMAS

O Rubro-negro não deve ter nenhum problema para o jogo de domingo. Todas as peças estão à disposição de Renato.

RETORNO NO COLORADO

Recuperado de lesão, Patrick volta ao time titular no lugar de Maurício. Além disso, Yuri Alberto e Galhardo também estão disponíveis novamente.

NOVIDADE

Quem também pode aparece e estrear contra o Rubro-negro é o zagueiro Gabriel Mercado, que já estava treinando no clube, mas aguardava a janela internacional de transferências.

DESFALQUE

Moisés, suspenso, dá lugar a Paulo Vitor.