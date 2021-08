Flávia Pavanelli reage a ataques na internet após fim de namoro: ‘Precisam parar’

Flávia Pavanelli desabafou nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (9). A influenciadora desmentiu o boato de que teria sido vista chorando em um bar após o fim do relacionamento com João Pedro Cruz e aproveitou para compartilhar os comentários ofensivos que vinha recebendo.

“Tô quase achando que quem não presta é ela”, “nossa, não dura com ninguém”, “troca de homem como troca de roupa”, “eu acho que o erro está nela”, “o que há de errado com essa mulher que homem nenhum tolera ficar com ela por muito tempo?”, diziam algumas mensagens.

Em seguida, reagiu, ressaltando que ainda é muito nova e que é difícil ter que lidar com tantas críticas: “Realmente a internet está cada dia mais tóxica. Isso me preocupa MUITO. Eu SÓ tenho 23 anos. Não me cobrem sucesso em todas as áreas da minha vida”, disparou.