Flay é criticada após dizer que ‘é a primeira vez’ que nordestinos conquistam o Brasil

“Nossa música finalmente encantou o Brasil, antes só a gente ouvia lá, hoje o talento no nordestino está sendo enaltecido e eu vibro com cada conquista, com a diminuição pouco a pouco do preconceito que sempre existiu, conosco, com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com os nossos costumes, com nosso jeitinho tão criticado, estão explodindo novas personalidades nordestinas a cada dia”, começou a artista.