Fleets e nudes: famosos se despedem de ferramenta do Twitter com fotos sensuais; entenda

Se você é um usuário fiel do Twitter, já deve estar por dentro do ‘bafafá’ que movimentou a plataforma nesta segunda-feira (2). Após o anúncio de que a ferramenta ‘fleets’ seria desativada na terça-feira (3), famosos e anônimos tomaram coragem e se despediram dos ‘stories do Twitter’ com fotos sensuais.

O fleets é bem parecido com os stories do Instagram, onde fotos e vídeos ficam disponíveis por apenas 24 horas. A ferramenta foi adicionada no Twitter em março de 2020, mas não deu tão certo como o esperado. Segundo a empresa, o fleets não aumentou o número de usuários e agora a rede social irá focar em outras melhorias.

Para dar tchau à ferramenta, famosos como Bruno Gagliasso, Maria Ruy Barbosa e Linn da Quebrada decidiram postar fotos sensuais. Confira:

Reprodução: Twitter

Além dos nudes, o fim do fleets também confundiu a cabeça de muitos usuários do Twitter. A atriz Ingrid Guimarães e o ex-bbb Gil do Vigor não perderam tempo e foram conferir o conteúdo. Já a atriz Bruna Marquezine se mostrou completamente perdida e perguntou: “o que está rolando?”. Veja: