Flopou: Chuva dispersa convidados de evento-teste na Boca do Rio

O primeiro evento-teste realizado pela Prefeitura de Salvador, nesta sexta-feira (27), flopou! Uma forte chuva provocou uma dispersão geral dos convidados que estavam na área aberta do Centro de Convenções, localizado na Boca do Rio.

De acordo com informações da equipe da Rede Bahia, os lounges ficaram vazios já que não tinha espaços cobertos para abrigar o público. Há relatos de que o cantor Gerônimo, que estava no palco no momento da chuva, continuou o show sozinho.

Após o ‘aguaceiro’, a equipe de produção do evento chegou a disponibilizar capas plásticas, mas a maioria das pessoas não retornou as áreas reservadas. Nas imagens abaixo, é possível ver que apenas pequenos grupos retornaram aos lounges depois da primeira chuva.

Imagens feitas no Centro de Convenções durante evento-teste (Foto: Equipe Rede Bahia)

Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, o evento não parou em nenhum momento. A primeira atração da noite foi o Afoxé Darajú de Odé (O Melhor do Caçador), do bairro da Liberdade.

O evento foi organizado por entidades do setor de eventos e o protocolo adotado servirá de parâmetro para os demais eventos na capital baiana. Todos os participantes, convidados foram testados e tiveram que apresentar comprovante de vacinação. Eles também serão testados novamente após 15 dias para controle de transmissão do coronavírus.

Sobre o evento

Com shows a céu aberto, o evento começou por volta das 18h. O limite foi de 500 convidados (todos com pelo menos a primeira dose da vacina), distribuídos em agrupamentos de lounges de 4 x 4 metros para quatro pessoas. Dentre as principais medidas sanitárias estabelecidas é o uso obrigatório de máscara de proteção no rosto durante toda a área do evento – o utensílio só pode ser retirado durante a ingestão de bebidas e alimentos. Entre as atrações, estão previstas Gerônimo, Márcia Castro, Afoxé Darajú de Odé e Telefunksoul.