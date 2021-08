Floresta-CE x Santa Cruz-PE – Seria a última chance do Verdão pelo acesso?

Caucaia, CE, 06 (AFI) – Floresta-CE e Santa Cruz-PE se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no Raimundão. O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os dois times estão próximos na colocação, mas a pontuação e o desempenho são muito diferentes.

O Floresta é o oitavo colocado com 11 pontos e ainda tenta se aproximar do pelotão que briga pela classificação à próxima fase. O quarto colocado Ferroviário-CE tem 16. O Santa Cruz praticamente caiu. Há chances matematicamente, porém, o time precisa colaborar. São três pontos em dez partidas e última colocação do Grupo A.

ÚLTIMA CHANCE?

A fase do Verdão não é das melhores. Não venceu sequer uma nas últimas quatro rodadas. Foram três empates em 1 a 1 com Ferroviário, Tombense-MG e Jacuipense-BA, além de um tropeço para o Volta Redonda-RJ por 1 a 0.

A sorte é que, apesar das chances desperdiçadas, o grupo continuou equilibrado e a distância não é tanta para o G4. Outro ponto favorável é o adversário. O Tricolor, no geral já está mal, porém, a sequência recente é pior.

Foram cinco derrotas consecutivas para Paysandu-PA e Manaus-AM por 2 a 1, Ferroviário por 2 a 0, além de Tombense e Botafogo-PB por 1 a 0. Talvez a última oportunidade para o Floresta mostrar que ainda está na briga.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O único desfalque do treinador Lestor Júnior é o atacante Núbio Flávio, que sofre com uma lesão na coxa esquerda. No mais, as dúvidas do comandante são meramente por questões técnicas. Apenas o meio-campo deve manter os jogadores que foram titulares no empate com o Jacuipense.

No ataque, a disputa é boa entre Daniel Pereira, Thiago Primão, Elieton e Deysinho por uma vaga ao lado de Alison Mira e Yuri Neves.