Focado na classificação, time da Série D contrata atacante que já jogou na Europa

Teresina, PI, 10 (AFI) – Brigando pela liderança e pela classificação no Grupo A2, mas vindo de duas derrotas seguidas, o 4 de Julho-PI está bem próximo de anunciar mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Trata-se do atacante Vieira, de 29 anos, que estava no EC São Bernardo, onde disputou o Paulista A2 recentemente.

O novo reforço é aguardado em Teresina ainda nesta terça-feira, onde irá realizar exames médicos antes de ser apresentado em Piripiri. O anuncio oficial da contratação também deve acontecer nas próximas horas.

Depois disso, ele irá aguardar ao lado do volante Alemão e do zagueiro Victor Souza, também recém contratados, para serem regularizados junto ao BID da CBF.

Depois de começar a carreira no Sumaré FC em 2012, Vieira passou por América-TO, Novo Hamburgo e Grêmio Anápolis, antes de se aventurar no futebol europeu. Em Portugal, passou por Penafiel, Olhanense, Cinfães, Régua e Leça. No seu retorno ao Brasil, vestiu as cores do São Bernardo FC.