Fortaleza busca reforços no mercado externo; zagueiro e lateral são prioridades

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – As boas campanhas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil não fazem a diretoria do Fortaleza achar que está tudo bem. Por isso, o clube está no mercado em busca de reforços.

A janela de transferência internacional será fechada no próximo dia 30 e até lá o clube pode anunciar mais reforços. As prioridades são um zagueiro e um lateral-esquerdo.

“A gente tem um elenco qualificado, mas o dirigente não pode nunca fechar a porta para contratação. Enquanto for possível ter inscrição, a gente tem que estar atento ao mercado”, disse o presidente Marcelo Paz ao Canal do Nicola.

Nos últimos meses, a diretoria tricolor acertou com três reforços vindos de fora do país: os atacantes Edinho (Coreia do Sul), Ángel Henríquez (Chile) e Valentín Depietri (Argentina).

“Fizemos movimentos importantes, temos um elenco qualificado, com boas peças, mas sempre atento ao que possa vir para melhorar a performance do clube”, finalizou Paz.

Na terceira colocação do Brasileirão, o Fortaleza também está nas quartas de final da Copa do Brasil.