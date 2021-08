Fortaleza visita o Palmeiras em confronto direto pela liderança

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – O Fortaleza tem a chance de diminuir a diferença para o líder Palmeiras neste sábado, quando os dois times se enfrentam a partir das 21 horas, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois da derrota no Choque-Rei para o Ceará, por 3 a 1, o Fortaleza se reabilitou com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o CRB com uma vitória por 1 a 0 em Maceió – havia vencido a ida por 2 a 1.

Apesar do tropeço na última rodada, o Fortaleza segue no G4 do Brasileirão, com 27 pontos, cinco a menos que o Palmeiras, líder e adversário deste sábado.

Sem muito tempo para trabalhar, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai manter a base que vem jogando. Sem poder atuar na Copa do Brasil por já ter defendido o Botafogo, o zagueiro Marcelo Benevenuto está de volta ao time titular. Poupado, o atacante Robson aparece no lugar do artilheiro Wellington Paulista.

“Neste sábado, será um jogo muito difícil, o Palmeiras tem uma grande equipe, são os líderes. Temos que mostrar nossa força em jogos complicados como esse”, disse o meia Matheus Vargas.

O provável Fortaleza é: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Crispim; Robson e David.