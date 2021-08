Fortaleza x Santos – Leão conta com a força do Castelão para encarar o Peixe

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e apenas quatro pontos distante do líder Atlético-MG, o Fortaleza recebe neste domingo, às 18h15, o Santos, no estádio Castelão. A partida é válida pela 16ª rodada.

Apesar de estar jogando sem torcida por conta da pandemia, é a força do estádio Castelão que tem feito a diferença no Brasileirão. O Fortaleza não perdeu ainda jogando como mandante e dos sete jogos feitos em casa, venceu seis (Internacional, Sport, Chapecoense, América-MG, Corinthians e RB Bragantino) e empatou uma (Fluminense). Jogando em Fortaleza como mandante, marcou 16 gols e sofreu apenas quatro. O Fortaleza perdeu para o Ceará no Castelão por 3 a 1 na 14ª rodada, porém, o mando era do Ceará.

O Santos é o oitavo colocado com 20 pontos e está há dois jogos sem perder – vitória sobre a Chapecoense e empate com o Corinthians.

FORTALEZA

O time cearense chega para esta partida embalado pela vitória fora de casa sobre o Palmeiras por 3 a 2. Mesmo com o bom retrospecto em casa e a vitória fora, um dos destaques do time, o volante Éderson, prega pé no chão.

“Muito feliz pela boa fase, nossa posição no Campeonato Brasileiro e como estamos na Copa do Brasil mostra. Mas, precisamos manter o foco. Os jogos são detalhes e qualquer detalhe pode nos fazer dar um passo para atrás”, explica.

Para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o volante Felipe, expulso na rodada anterior, na vitória por 3 a 2 diante do Palmeiras, em São Paulo. Com isso, justamente Ederson deve voltar ao time titular na vaga dele.

O atacante David, que não enfrentou o Palmeiras por estar com sinusite, está à disposição de Vojvoda. Se ele não retornar, Romarinho continua no time.

SANTOS

O atacante Marinho será novamente desfalque no Santos. Ausente nas quatro partidas anteriores, o jogador não enfrentará o Fortaleza.

Marinho já não havia enfrentado a Chapecoense, por estar suspenso, e a Juazeirense, pela Copa do Brasil, por causa de um incômodo no reto femoral. Contra o Corinthians e Libertad, ficou fora por causa de uma hematoma, ocasionado pela lesão, mesmo motivo que não joga neste domingo.

O ataque deve ter Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Lucas Braga. No meio, o técnico Fernando Diniz ainda não definiu se escala Jean Mota ou Gabriel Pirani.