Funcionária de banco é presa acusada de aplicar golpes em idosos

Foram três meses de investigação até que a Polícia Civil conseguiu provas suficientes de que a faxineira de uma agência bancária, em Cajueiro, estava realizando furtos qualificados mediante fraude. Sua prisão ocorreu nesta terça-feira, 17, pela equipe do delegado Fabrício Nascimento, titular do 102º DP daquele município.

A mulher, que não teve a identidade reveleada devido à Lei de Abuso de Autoridade, tem 51 anos e costumava escolher idosos para aplicar os golpes. Segundo o delegado, ela aproceitava da sua função na agência bancária para se aproximar de clientes e enganá-los. Com acesso aos seus cartões e senhas, ela conseguia realizar saques, nos mais variados valores; transações, compras e empréstimos.

Ainda segundo o delegafo, a maioria das vítimas eram idosos e pessoas com baixo nível de escolaridade, que possuíam dificuldade em realizar transações nos caixas do banco.

Nascimento fala que pedeiu sua prisão preventiva pelos crimes previstos nos artigos 155, parágrafo 4°, e 102 do estatuto do idoso. Além disso, também foi cumprida busca e apreensão na residência da acusada, onde foram localizados diversos cartões e documentos de possíveis vítimas, além de uma TV de 50 polegadas, adquirida recentemente em compra com cartão de terceiro.

A faxineira já responde a processo por fraudes desde o ano de 2004 e continuou a cometer reiteradamente o mesmo tipo de crime.