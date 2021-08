Funcionário escreve ‘aceitamos xerecard’ em letreiro de ônibus e é demitido

Nesta semana, um ônibus chamou atenção dos moradores de Campinas, São Paulo, ao circular pela cidade com frases desrespeitosas no letreiro. Após o ocorrido, o funcionário responsável pela iniciativa foi demitido pela empresa.

Os letreiros dos ônibus costumam indicar o número e o nome do itinerário, mas neste caso o transporte público circulou com a frase ‘aceitamos xerecad’ pelas ruas de Campinas. A expressão foi retirada de uma letra de funk e é considerada um desrespeito às mulheres. Outras frases também foram escritas no letreiro, como ‘Palmeiras não tem mundial’ e ‘nave Monstro’.

De acordo com a empresa Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o ônibus estava voltando para a garagem quando as frases foram colocadas no letreiro, ou seja, não estava cumprindo nenhum itinerário.

A Emdec ainda explicou que os letreiros só podem ser modificados com a autorização da própria Emdec e/ou da Setransp. Na pandemia, por exemplo, frases de conscientização, como o incentivo ao uso de máscaras, estão sendo divulgadas nos letreiros.