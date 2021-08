Funtrab – MS oferta mais de 1,3 mil novas vagas de EMPREGO; veja os cargos

A Funtrab – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul faz saber aos interessados a abertura de novas 1.370 vagas de emprego para profissionais de em diversas especialidades. Confira abaixo as localidades e oportunidades:

Ribas do Rio Pardo (37), Aparecida do Taboado (36), Guia Lopes da Laguna (30), Iguatemi (26) e Jardim (24), Campo Grande (432), Dourados (163), Cassilândia (76), Itaquiraí (72), Rio Brilhante (9), São Gabriel do Oeste (9), Bataguassu (6), Miranda (4), Rio Verde de Mato Grosso (4), Ivinhema (3), Naviraí (69), Tres Lagoas (69), Ponta Porã (62), Chapadão do Sul (51), Costa Rica (47), Amambai (46), Sidrolândia (38), Aquidauana (15), Nova Andradina (2), Batayporã (13), Nova Alvorada do Sul (11), Corumbá (10), Maracaju (3) e Paranaíba (3) .

Sobre a Funtrab

A Fundação do Trabalho (Funtrab) tem a grata missão de inserir, reinserir e manter trabalhadores no mercado de trabalho. Uma iniciativa do Governo Federal, através do SINE (Sistema Nacional de Emprego) e em parceria com o município de Feira de Santana, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico que buscam junto aos empregadores, vagas que estejam momentaneamente em aberto.

Você Pode Gostar Também:

Missão

Apoiar o trabalhador com vista à sua inserção, reinserção ou permanência no mercado de trabalho em condições dignas e de forma socialmente justa.

Apoiar o trabalhador com vista à sua inserção, reinserção ou permanência no mercado de trabalho em condições dignas e de forma socialmente justa. Quem são os beneficiados

Trabalhadores em geral, desempregados e aqueles que buscam nova ocupação, portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas que buscam o primeiro emprego e empregadores.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Fubtrab e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.