Furb – SC anuncia novo Processo seletivo para Professor

No Estado de Santa Catarina, a Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para professor universitário.

As vagas destinadas são para área/disciplina de Desenvolvimento de Produto e Controle Sensorial; Higiene e Legislação de Alimentos I; Processamento de Alimentos – Tecnologia de Alimentos; Tecnologia de Produtos de Origem Animal; Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal; Tópicos Especiais; Higiene e Legislação de Alimentos II; Princípios de Conservação I; Princípios de Conservação II; Tecnologia de Óleos e Gorduras.

Os professores irão desempenhar funções no Departamento de Engenharia Química, do Centro de Ciências Tecnológicas. O salário oferecido será no valor de R$ 39,63 hora/aula.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de agosto de 2021, presencialmente, na Universidade Regional de Blumenau – FURB, situada na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, Bloco A, Sala 108, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. 9O valor da inscrição está fixado em R$ 78,69.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de agosto de 2021, com inicio às 14h, no campus II.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 74/2021