Gabi Martins está no elenco da nova edição de ‘A Fazenda’, diz colunista

Gabi Martins é um dos nomes confirmados para o elenco de A Fazenda 13. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora já havia sido chamada anteriormente para o reality rural, mas não topou. Dessa vez, a Record aumentou o cachê oferecido para a ex-participante do BBB, que acabou topando o novo desafio.

Inclusive, segundo a jornalista, a namorada de Tierry esteve nesta terça-feira (3) na emissora para ajustar algumas coisas sobre a sua entrada no programa e ainda aproveitou para gravar uma participação no Hora do Faro.

Cabe lembrar que também fazem parte da lista dos possíveis participantes: Tati Quebra Barraco, Yá Burihan, Maju Mazalli, Jesus Luz e Ney Lima.