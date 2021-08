Gabigol nega noite com Taty Sindel e ela mostra foto; confira

Gabigol ficou irritadíssimo com as recentes declarações da modelo e ex-atriz do “Zorra total” Taty Sindel sobre ter tido uma noite de sexo com ele e dizer que o desempenho dele na cama foi de “médio para normal”. Através da sua assessoria de imprensa, o jogador do Flamengo afirma que sequer já viu a moça, famosa após protagonizar um barraco no concurso Miss Bumbum, arrancando a faixa de uma das vencedoras no palco.

“Gabriel está extremamente indignado com as declarações da modelo. Ele nunca sequer viu essa pessoa na vida. Ele procura ser reservado com a vida pessoal, mas não tolera esses tipos de absurdo”, afirmou a assessoria do atleta.

Também indignada com a reposta do jogador, Taty mostrou a foto que tirou com o jogador, segundo ela, no dia em que eles ficaram, durante uma comemoração numa boate na Barra. Na selfie, o Gabigol está de barba branca, visual que ele usou em julho do ano passado, na época em que ainda namorava Rafaella Santos, a irmã de Neymar.