Gabily e MC Brinquedo se revoltam após nova testemunha falar sobre morte de MC Kevin

Os cantores Gabily e MC Brinquedo decidiram se manifestar após uma nova testemunha da morte de MC Kevin testemunhar sobre o caso. Para quem não lembra, o artista faleceu em mio após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.



Em entrevista ao Domingo Espetacular, o cantor português Fernando Dimmy Jr. afirmou que Kevin “parece ter sido induzido” por MC VK a sair do apartamento pela varanda para fugir de um possível flagra de sua esposa, Deolane Bezerra.

Após a exibição da matéria, Gabily, amiga do funkeiro, condenou uma possível omissão ou incentivo de VK. “Que a verdade apareça e a justiça aconteça. Revoltante assistir essa reportagem sobre a morte do Kevin. Quanta coisa tem aí…”, escreveu, através dos Stories do Instagram.

Em seguida, ainda complementou: “[Kevin] não era nenhum santo. Não quero tomar partido de nada, nem culpar ninguém. Só digo que eu jamais deixaria amiga minha pular da sacada de um quarto de hotel a troco de uma brincadeira de mal gosto”.

Cabe destacar que VK era uma das pessoas que estava com o falecido no momento do possível acidente. Na época do ocorrido, ele alegou que contribuía com as investigações e que não incentivou Kevin a pular da sacada.

MC Brinquedo, que ficou devastado com a morte do amigo, enfatizou que estava com ódio e acusou, sem citar nomes, de matarem o famoso. “Mataram meu irmão. Isso é fato. A mentira tem perna curta. Não adianta, a verdade aparece. Ódio”, comentou.

Veja: