Gabriel Medina cobre tatuagem que tinha em homenagem a Leticia Bufoni

Apesar de já terem encerrado as participações nos Jogos Olímpicos, Gabriel Medina e Letícia Bufoni seguem rendendo assunto e não mais pelo que apresentaram no mar e nas pistas. Isso porque há tempos circulam rumores de que os dois já viveram um romance. Eles chegaram a fazer uma tatuagem um para o outro, que foi coberta por outra pelo surfista.

De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o surfista e a skatista, no entanto, eram só amigos. A especulação de uma ex-paquera entre os dois surgiu com a própria Letícia, que ao responder um tweet antigo afirmou que os dois eram amigos coloridos.

Medina então fez um pequeno coração com as iniciais LB, que ficou escondido entre as outras muitas tatuagens que ele tem. No entanto, um tempo depois, ele resolveu cobrir o desenho, já que a amizade com a skatista ficou no passado.