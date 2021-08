Gabriel Medina perderá etapa do Mundial de Surfe por não ter se vacinado contra Covid-19

Gabriel Medina ficará de fora da última etapa do Mundial de Surfe (WCT) que será realizada em Teahupoo, na Polinésia Francesa. A motivação é que o surfista não se vacinou contra a covid-19. Durante uma live, Medina falou sobre o assunto.

“Eu não vou para Teahupoo porque não tomei a vacina. Aí, teria que fazer 10 dias de quarentena, não dá tempo de ir do México, que é uma seguida da outra. Aí, vou ser obrigado a não ir. Sacanagem, mas de boa”, disse ele.

No dia 10 de agosto, o esposo de Yasmin Brunet estará em Barra de la Cruz, no México. De acordo com ele, a perda da participação na última etapa do WCT, que acontece entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro, não vai prejudicá-lo no campeonato já que está liderando.

“Eu posso descartar uma etapa, então está de boa”, finalizou. Medina voltou sem medalha das Olímpiadas de Tóquio.