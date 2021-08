Gaby Amarantos vai estrear como atriz de novela na Globo

A história da nova novela das 18h será protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti. Danilo Mesquita vai fazer um triângulo amoroso com eles. Estão confirmados no elenco ainda Paulo Betti, Alexandra Richter e Marisa Orth. A trama estreará em 2022, após a exibição de “Nos tempos do Imperador”.