Galvez-AC 1 x 3 Penarol-AM – Vitória coloca amazonenses em terceiro lugar

Rio Branco, AC, 15 (AFI) – Galvez-AC e Penarol-AM se enfrentaram na tarde deste domingo, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os visitantes, que venceram por 3 a 1 e se consolidaram no G4.

Com a vitória, o Penarol chegou a 17 pontos, agora na terceira colocação do Grupo A1. Já o Galvez continua no G4, mas caiu para o quarto lugar com 16 pontos, três a mais do que o Fast-AM, quinto colocado.

O JOGO

O Penarol conseguiu abrir o placar logo aos três minutos de jogo com Diego Vitor, que recebeu dentro da área, livre de marcação, e não desperdiçou. Aos 21, Alex ampliou a vantagem ao completar cruzamento de primeira. Ainda no primeiro tempo, o Galvez ficou com um a menos, pois Radames foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Galvez diminuiu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo, com Alesson convertendo pênalti. A reação, porém, parou por aí e aos 29 minutos Railson definiu a partida ao fazer o terceiro gol do Penarol em chute da meia-lua.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 12ª rodada. No domingo (22), às 16h, o Penarol recebe o Fast-AM no Estádio Floro, em Itacoatiara (AM). Mais tarde, às 17h30, o Galvez visita o Atlético-AC no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC).