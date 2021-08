Gama-DF 0 x 1 Brasiliense-DF – Zé Love marca e Jacaré entra no G4 da Série D

Brasília, DF, 07 (AFI) – Com gol do artilheiro Zé Love, o Brasiliense venceu o clássico regional contra o Gama, por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), em Brasília (DF), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O resultado é péssimo para as pretensões do Gama, que segue na penúltima posição do Grupo A5 com apenas oito pontos. Aliás, a derrota deixa o time em situação delicada em relação à briga para chegar à próxima fase. Já o Brasiliense foi a 17 e assumiu a vice-liderança da chave – dois atrás do líder Aparecidense.

GAMA É MELHOR NO 1º TEMPO

Os primeiros 45 minutos foram de muita intensidade e com o Gama tendo as melhores chances de abrir o placar. Aos 11, após ótima troca de passes pelo lado direito, Jefinho recebeu na área, passou pela marcação e finalizou com a perna esquerda. O goleiro do Brasiliense caiu no canto esquerdo e mandou pela linha de fundo.

O Brasiliense até conseguiu equilibrar as ações mantendo a bola em seu campo de ataque, o problema é que o setor de criação e os homens de ataque erraram demais. O Gama, melhor postado em campo, voltou a ter ótima chance de marcar gol aos 46, quando Toninho cruzou e Flávio, sem marcação, chutou por cima do travessão.

ZÉ LOVE APARECE E RESOLVE

No segundo tempo, o Gama voltou com a mesma postura e tendo chance de abrir o marcador. Logo aos três minutos, Ícaro recebeu na entrada da área, puxou para a perna direita e finalizou no alto, muito perto do travessão. Mas o Brasiliense respondeu aos 10, em chute de Tobinha que iria ao gol, mas que foi interceptado pela marcação.

O ritmo dos times caiu bastante em campo, até que o Brasiliense conseguiu fazer o primeiro gol. Aos 29 minutos, Zé Love aproveitou bola que sobrou na área e finalizou colocado, no canto esquerdo do goleiro do Gama.

Atrás no placar, o Gama esboçou pressão para ao menos empatar, mas esbarrou na forte marcação do Brasiliense e amargou mais uma derrota na Série D.

PRÓXIMOS JOGOS

O Gama volta a campo no domingo, dia 15, para enfrentar o Nova Mutum, às 16 horas, no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). Já o Brasiliense, no sábado, dia 14, receberá o União, às 15 horas, na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF).