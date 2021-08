Gama-DF 0 x 3 União-MT – Pikachu faz 2 e Touro segue firme na briga por classificação na Série D!

Brasília, DF, 21 (AFI) – O União Rondonópolis aproveitou a fragilidade do Gama e, na tarde deste sábado, venceu por 3 a 0, no estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), em Brasília, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O destaque da partida foi o meia Pikachu, autor de dois dos três gols.

A vitória é extremamente importante para manter o União na parte de cima da classificação. O time chegou a segunda vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança do Grupo A5, com 21 pontos ganhos. Um ponto atrás do líder Aparecidense, que perdeu para o Goianésia na rodada.

Já o Gama vai se despedindo de forma melancólica da Série D. O time brasiliense ficou com os mesmos nove pontos e em penúltimo lugar na chave. À frente apenas do Jaraguá, último colocado com cinco pontos.

UNIÃO É MAIS EFETIVO NO ATAQUE

O Gama começou o jogo assustando o União e logo aos nove minutos quase abriu o placar. Após boa troca de passes, Felipe Menezes tentou entrar na área e foi desarmado. Porém, a bola sobrou para Germano, que arriscou chute de fora da área e obrigou o goleiro mato-grossense espalmar pela linha de fundo.

Só que o time gamense não conseguiu manter o ritmo e viu o União ter mais posse de bola e criar as melhores chances na partida. E foi assim que saiu o primeiro gol na partida. Aos 25 minutos, Pikachu aproveitou cobrança de falta na área e esticou o pé para mandar para as redes.

A vantagem fez o Gama sair para o jogo, abrindo espaços em seu sistema defensivo. E num contra-ataque o União marcou o segundo. Aos 46, Michel ganhou disputa de bola pelo lado direito e cruzou para Eltinho, sem marcação, completar para o gol.

GAMA LEVA MAIS E PERDE MAIS UMA

No segundo tempo, o União administrou a vantagem e contou com tarde inspirada de Pikachu para aumentar o placar. Aos sete, Pikachu recebeu pela direita, puxou para a perna esquerda e finalizou no canto esquerdo do goleiro do Gama, que chegou atrasado e não conseguiu defender.

Com 3 a 0 no placar, o União se fechou na defesa e viu o Gama tentar diminuir no placar de forma desorganizada. Prevaleceu a forte marcação mato-grossense por mais uma vitória na reta final da primeira fase.

PRÓXIMOS JOGOS!

O Gama volta a campo no sábado para enfrentar o Aparecidense, às 16 horas, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Já o União, no mesmo dia e horário receberá o Goianésia, no Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT).