Gama-DF x Brasiliense-DF – Para um é a sobrevivência e para outro vale vaga no G4

Brasília, DF, 06 (AFI) – Neste sábado, a partir das 15 horas no estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília, o Gama do Distrito Federal receberá o Brasiliense, em confronto válido pela décima rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Será o confronto de número 69 entre as duas equipes.

O Gama é o sétimo colocado do grupo A5, com 8 pontos ganhos. O Brasiliense é o quarto com 14 pontos ganhos. Na primeira fase da Série D, aconteceu empate em 0 a 0 na Boca do Jacaré, em Taguatinga.

GAMA TEM DESFALQUE POR SUSPENSÃO

Os comandados do técnico Marcelo Caranhato vem de empate em Brasília, em 1 a 1 diante do Porto Velho. Com somente uma vitória nesta série D, a busca pelos três pontos se tornou fundamental para o alviverde candango continuar sonhando em classificação para a próxima fase.

O comandante gamense tem o desfalque do meia Felipe Meneses, pelo terceiro cartão amarelo. Já por lesão, o meia Elias, os volantes Elizeu, Fernando e Germano, e o goleiro Douglas estão sob os cuidados médicos. As boas noticias são os retornos dos atacantes Vitor Xavier e Romarinho.

BRASILIENSE PODE TER ESTREIA DE VOLANTE, MAS TEM DESFALQUES

Os comandados do técnico Vilson Taddei vêm de derrota por 1 a 0 para a Aparecidense. Para este confronto frente ao arquirrival Gama, o treinador conta com o recém contratado volante Ferrugem. Em contra partida, o lateral direito Diogo e o volante Aldo estão sob os cuidados médicos e devem ficar fora do clássico.

Wagner Balotelli está suspenso pela expulsão em Aparecida de Goiania O volante Milton Junior não foi relacionado para a partida. Radamés ou Lídio será seu substituto. A novidade pode ser a entrada de Ferrugem no meio de campo.

Sérgio Porto