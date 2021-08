Gargalhadas e boa companhia: relembre momentos entre pais e filhos famosos que viralizaram

Para muitas famílias, o pai é aquele companheiro para todas as horas: seja para dar uma bronca, oferecer um ombro amigo, e até mesmo compartilhar aqueles momentos para lá de divertidos. Neste domingo (8) é celebrado o Dia dos Pais e o iBahia preparou uma lista com as top situações compartilhadas por pais e filhos famosos que viralizaram nas redes sociais em 2021.



1. Quebrando tudo: Tony Salles e Giulia ‘metendo dança’



Quando Tony Salles e a pequena Giulia, 10 anos, se juntam para rebolar, não tem um baiano que não seja contagiado pela energia e talento da dupla. No dia 5 de junho o cantor e a “decendente” explodiram o instagram ao compartilharem um vídeo dançando ao som de ‘Exquece’. As imagens ultrapassaram a marca de 181 mil curtidas.



2. ‘Pegadinha check’: o dia em que Xandy e Camilly trollaram a web

Assim como os pais que surtam quando os filhos cometem algum ato insano, Xandy e Camilly Victoria assustaram os fãs com uma pegadinha. Em junho de 2021, o artista compartilhou uma série de vídeos em um estúdio de tatuagem, afirmando que faria um desenho por todo o braço direito. No entanto, o risco seria feito na filha dele. “Olha quem fez a tatuagem que tanto queria, depois de um ano falando pra eu deixar. Ficou linda, filha”, elogiou o baiano, aos risos.



3. Bell ‘TikToker’: um momento eternizado

E quem diria que Bell Marques também se renderia aos vídeos curtinhos que caíram no gosto dos internautas? Em junho de 2021 o cantor publicou imagens em que aparece tocando violão e cantarolando com Pipo e Rafael após supostamente “machucar” o dedo com um martelo.

4. Luxo antes de vir ao mundo: o chá revelação de baby Cris

Antes mesmo de nascer o filho de Bianca Andrade e Fred foi apresentado ao mundo de maneira para lá de luxuosa. O chá revelação aconteceu no Maracanã, contou com fogos de artifício e iluminação nos tons de roxo: a junção das cores preferidas da empresária (rosa) e do youtuber (azul).