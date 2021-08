Garoto de 14 anos mata pai para salvar a mãe em condomínio de luxo

Um adolescente de 14 anos matou o pai a tiros na tarde desta terça-feira (3), em um condomínio de luxo em Valinhos, no estado de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, o garoto afirmou que atirou para defender a mãe que estava sendo agredida pelo homem.

A Polícia Militar foi chamada pelo próprio adolescente para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem caído na garagem do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas o empresário morreu no local antes da chegada do socorro.