Gêmeos Alok e Bhaskar comemoram aniversário em família

Em uma rede social, Romana Novais mostrou todos os detalhes do evento intimista, que contou com decoração de girassóis, comida japonesa e muito champanhe. Na hora do parabéns, cada um ganhou um bolo especial sem açúcar.

Quem também compartilhou a comemoração foi Carol Cola, esposa de Bhaskar. “Iniciando as comemorações do dia deles”, disse Carol. Romana e a amiga ainda brincaram com o fato de usarem looks parecidos. “Quando as esposas se parecem mais que os gêmeos”, falou a Ramona durante a comemoração.