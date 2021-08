GFM comemora 33 anos com visita de fã número 1 da emissora

A rádio GFM (90,1) comemora 33 anos no ar no próximo dia 20 de agosto e ao longo dessa história muitos momentos foram marcantes, principalmente para quem acompanha a programação desde pequenininho. Prova disso, é Roger Carvalho Costa.

“Ele gosta das músicas e batidas da GFM. Se eu mudasse para outra estação, ele falava que só queria ouvir a GFM. Passou a ser um fã fiel e começou a falar os nomes dos locutores, patrocínios, horário, quem está de férias, quem está de folga… ele consegue dizer tudo isso, mas a paixão dele com certeza começou com a gente”, pontuou.

O amor pela GFM é tão grande, que Roger decidiu comemorar os seus 12 anos, este ano, com tema da rádio. “Ele pediu que fosse com o tema da GFM, e eu entrei na onda”, revelou Adislaine.

Angelina Yoshie, locutora há 23 anos, afirmou que mesmo com anos de experiência, sempre se emociona com as histórias dos ouvintes. “É muita alegria, porque a gente alcança pessoas que a gente não imagina e, assim, é uma companhia. São músicas que alegram, são notícias, enfim, é um universo. Então quando a gente sente que o rádio tem uma renovação de ouvintes, né? Porque foi o pai dele que ouvia e, agora é o filho. Então, quando ele postou algumas coisas nas redes sociais, as pessoas começaram a seguir também e a descobrir ou redescobrir a GFM. E isso não tem preço”, finalizou.