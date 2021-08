Gil do Vigor na CPI: senador reproduz bordão de ex-bbb

O ex-bbb Gil do Vigor se tornou um fenômeno no Brasil e a prova concreta disto é que ele consegue ser citado até na CPI da Covid. Nesta terça-feira (3), o senador Humberto Costa usou um bordão utilizado pelo economista para exemplificar a situação atual do Brasil.

No primeiro dia da CPI após o recesso, os senadores ouviram o depoimento do reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah). Ele é apontado como um intermediador entre o governo federal e as empresas que ofertavam vacinas.