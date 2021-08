Gil do Vigor revela alguns detalhes de como será sua vida nos EUA: ‘Uma muvuca’

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, está prestes a viver uma nova fase na vida, nos EUA, onde fará seu PHD. Através dos Stories do Instagram, o economista deu alguns detalhes sobre viagem e explicou sobre a moradia no novo país.

“Eu vou dividir quarto com um cara e a casa com outras pessoas. Vai ser uma muvuca”, respondeu o ex-BBB, ao ser questionado se iria alugar uma casa para morar sozinho.

Sobre os novos projetos, o contratado da Globo fez ministérios, mas confirmou que prepara novidades para o período que estiver fora do Brasil. Gil afirmou que continuará ativo nas redes sociais, postando muito sobre sua rotina no PHD e soltou: “Tem algo vindo aí surreal”.

A previsão é de que ele viaje para a Califórnia em setembro, mais precisamente no dia 3.