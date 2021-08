Gil do Vigor revela se já fez striptease

Gil do Vigor abriu caixa de perguntas em uma rede social e revelou vários segredos na manhã desta quinta-feira (5). Logo no ínicio, o ex-BBB foi questionado se já tinha feito striptease e ele confirmou: “Já, mas não foi nada sensual, não”, contou.

Outro seguidor perguntou se ele já ficou com algum famoso. Ele admitiu que sim. O economista ainda disse que está solteiro e confessou que ficaria com fã se tivesse a oportunidade. “Com certeza!”, disse ele.

Gil do Vigor chegou até a receber uma cantada de um fã, que perguntou se poderia ganhar um beijo do ex-BBB e ele foi direto: “Só me falar o dia e a hora”.