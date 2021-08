Gil do Vigor visita Fiuk e se despede: ‘Eu amo tanto’

Gil do Vigor e Fiuk tiveram um reencontro nesta quinta-feira (25). Tudo foi acompanhado pelos fãs em uma rede social, depois que o economista apareceu ao lado do cantor. A visita foi para se despedir. Gil viaja no começo de setembro para os Estados Unidos para cursar PhD e fez questão de falar com amigo que fez no BBB21.

“Estou aqui com o meu amor. Ele vai [me visitar], ele prometeu. Está gravado”, disse Gil. “Eu jurei. Ai de você se me abandonar. A gente vai pegar você lá em Los Angeles, estou falando sério!”, respondeu Fiuk.