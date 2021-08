Ginástica: Arthur Zanetti erra saída na final das argolas e fica fora do pódio

O primeiro campeão olímpico da ginástica artística nacional terminou a decisão no oitavo lugar, com nota de 14.133. A medalha de ouro ficou com o chinês Liu Yang (15.500) e a prata com outro chinês, You Hao (15.300). Campeão na Rio 2016, o grego Eleftherios Petrounias deu um passo na saída e por isso acabou com o bronze, com 15.200 pontos.